Tahad suviste pidudega sammu pidada, aga samal ajal muretsed, et trenni tegemine jääb unarusse? Viis nippi, mida silmas pidada

Naudid sõpradega väljas hilist hommikusööki ja selgub, et mimosa’d on maja kulul. Tekib kiusatus juua mõni kokteil, ehkki sul oli plaan hiljem jooksma minna. Mida peaksid tegema? Kas alkoholi mõju sinu treeningule on väga halb? Kuigi alkoholiga seotud spordiüritused, nagu näiteks Craft Brew Races ja Bikes and Beers, on väga populaarsed, soovitavad treeningfüsioloogid ja toitumiseksperdid tungivalt mitte tarbida alkoholi enne treeningut, selle ajal ega pärast seda. „Alkohol mitte ainult ei mõjuta sportlikku sooritust, vaid teeb treeningud palju, palju raskemaks,“ ütleb Amy Stephens, kes on New Yorgi ülikooli jooksu- ja kergejõustikumeeskonna sporditoitumise spetsialist. „See on sama, nagu joosta lauge maastiku asemel mäest üles.“