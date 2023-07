FOTOD | Sama riietus pea 30 aastat hiljem! Margot Robbie on piilunud Claudia Schifferi üheksakümnendate riidekappi

Üheksakümnendatel oli Schiffer üks Chaneli modellidest. Hiljuti tegi naine postituse, kus kiitis Margot Robbie head maitset. Naine kannab seal samasugust Chaneli jakki, mis kaunistas supermodelli 1996. aastal. Claudia on toonud välja ka Versace kleidi, mida on Margot promotuuri ajal kandnud ning mis aastakümneid tagasi siras supermodelli seljas.

Järjekordne näide sellest, et klassika peale võib alati kindel olla - see ei kao moest kunagi. Selge on ka see, et kõik kolm naist kannavad Chaneli väärikalt välja.