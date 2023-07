Wow! Berliinis avatakse sel aastal Stockholmist alguse saanud Fotografiska muuseum. Eeskujuks tuuakse Eestit

Fotografiska on tuntud oma põnevate avamisürituste poolest. Alles mõned kuud tagasi avati Miles Aldridge’i näitus, mille auks korraldatud õhtu- ja hommikusöögil elustati fotod nii ootamatute külaliste kui ka pakutava söögi kaudu.

Muide, nelja aastaga on Eestis näidatud 40 näitust. Ühe organiseerimine võtab aega ligi kaks aastat, mis tähendab, et samal ajal toimub väga palju korraga. Kuidas säilitada suure kohustuste hulga all kirg oma töö vastu ja mitte läbi põleda?