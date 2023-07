FOTOD | Eesti-Itaalia kunstnik avas oma esimese isikunäituse. Vaata, kes olid kohal!

Karine ise ütleb, et kuigi elab juba üle 20 aasta peamiselt Itaalias ja veedab Eestis vaid laste koolivaheajad, on ta alati plaaninud ka siin näituse korraldada, sest armastuse kunsti ja sisearhitektuuri vastu sai ta kaasa oma lapsepõlvekodust, kus toetati loomingulisi tegevusi.



Kui küsida, millest tema isikunäitus on inspireeritud, ütleb Karine:

„Selle näituse puhul ma ei tooks välja selget süžeed või sõnumit. Püüan

oma töödega tekitada teatavat meeleseisundit, et vaataja saaks uurida

värvide harmooniat ja avastada detaile. Soovin läbi kunsti luua ruumi,

kus on hea olla.“