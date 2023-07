Beyoncé näitab, et teemandid on tüdrukute parimad sõbrad. Eelkõige selle brändi omad

Ühtlasi on Beyoncé selle maailmakuulsa juveelibrändi saadik. Tiffany & Co. ehted on teda kaunistanud terve tuuri vältel. On nähtud vintage-kõrvarõngaid, samuti spetsiaalselt talle tehtud teemantidega jalaketti. Nüüd kaunistasid juveelid teda üleni. Superstaar astus lavale teemantidega kaetud minikleidis, mille on loonud Tiffany & Co-ga koostööd tegev Elsa Peretti.