KOGEMUSLUGU | 60-aastane vanaema sai loodusliku kanepiõliga tagasi oma energia ja rõõmu

Depressioonist välja ilma retseptiravimiteta

Perearsti nõuanded

Enne kanepiõli võtmist pidasin nõu ka perearstiga ja kuulasin ära, mis tema asjast arvab. Rääkisin talle oma murest ja ütlesin kohe, et antidepressante ma ei soovi ning tahan proovida CBD õli. Kuigi tavaliselt on arstid kõige vastu varmalt valmis välja kirjutama igasugu retseptiravimeid, siis minu positiivseks üllatuseks ütles perearst, et loomulikult on kõik looduslikud tooted lubatud ja proovime kõigepealt seda. Ju tal oli ka endal huvi CBD kanepiõli vastu, sest ta palus, et annaksin talle pärast tagasisidet, kuidas see mulle mõjunud on.