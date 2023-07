Pulmatraditsioonide jäljed tänapäeva pulmades: millal on õigus korraldada pruudirööv ning mis on peiupoisi tegelik ülesanne?

Eestlaste pulmakombed on ainulaadsed ja kordumatud ning olen veendunud, et peame hoidma seda, mis on meid ajaloost tänasesse päeva toonud. Eestlaste tänapäevast pulmakombestikku on mõjutanud palju kristlus, nõukogude aeg oma tabudega ja uuema aja amerikaniseerumine. Kahjuks kogub viimane – oma välises vahus, kuid sisutühjuses – üha enam populaarsust. Ja kuigi oleme mitmesuguste mõjutustega rituaalid oma pulmakombestikku vastu võtnud, tunneme nende algeid vähe.