"Tutvusin oma itaallasest abikaasaga kuus aastat tagasi, kui käisime mõlemad Tallinna ülikoolis. Ta on erakordselt energiline inimene – ja mina samuti, klappisime kohe. Kuna ma ise olen vene juurtega ja pigem elava loomuga, siis mulle meeldis ka tema tuline temperament. Hakkasime üsna pea pärast esimesi väljaskäimisi minu juures Tallinnas koos elama. Mõne kuu pärast kutsus ta mind Põhja-Itaaliasse oma vanematekoju, et saaksin tema ema-isaga tuttavaks. Panin end valmis – nii temperamentsel mehel peavad olema ju ka vähemalt sama särtsakad vanemad! Meid ootasid ees aga kaks viisakat ja rahulikku vanemat inimest… Mõistsin, et olen täielikult rahvusi puudutavate stereotüüpide lõksus. Nende järgi on hoopis minu suguvõsa nagu itaallased!"