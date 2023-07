Oled väsinud võitlemisest ja sellest, et ei suuda kunagi „ei“ öelda? Loe, mida mõeldakse pehmete ambitsioonide all!

Veel mitte kaua aega tagasi ei tohtinud naised sõna „ambitsioonikus“ jutu sees kasutadagi. See oli meeste väljend. Üks 2010. aastal ilmunud uurimus tõi välja, et naised häbenevad tunnistada, et nad ihaldavad võimu, edu ja sellega kaasnevaid hüvesid.