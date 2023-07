Paar, kes otsustas abielluda külalisteta: olime juba kaks aastat pulmi edasi lükanud, veel oodata ei olnud meie jaoks variant

“Esimesest kohtumisest Jürgeniga mäletangi, et ta tuli Tallinnast oma ülemusega meile restorani. See oli tähtis kohtumine, sest kõik meie Tallinna kliendid tundusid kuidagi eriti olulised. Aga see ei olnud armastus esimesest silmapilgust – käisime küll ühisel õhtusöögil, kuid selles polnud midagi romantilist,” meenutab Mariel.