Milline SPF sobib just sinu nahale?

Rusikareeglina võikski valida tooteid, mille SPF-arv on vähemalt 30, kuid sõltuvalt päikesepaiste tugevusest ja naha tundlikkusest võib vaja minna ka suurema või väiksema kaitsefaktoriga tooteid. Naha tundlikkusest aru saamiseks tuleb teada oma nahatüüpi. Neid on kokku neli:

I nahatüüp – siniste silmade ja tedretähnidega inimesed, kel tekib alati päikesepõletus. Nahk läheb punaseks, kuid ei päevitu. Selle nahatüübiga inimesed peavad kasutama päikesekaitset SPF 50. Bio Balance'i valikus on näiteks SPF 50+ päikesekaitsepiim, mis on veekindel ja kaitseb nahka nii päikese- kui ka infrapunakiirguse, sinise valguse jms eest. Bio Balance'i päikesekaitsekreem sisaldab esimesele nahatüübile vajalikku pantenooli, mis niisutab nahka kiiresti, ja glütseriini, mis lisaks niisutusele tugevdab ka selle loomulikku barjääri. Lisaks on koostises shea-või, mis rahustab karedat, kuiva ja kahjustunud nahka.

Lisaks esimesele nahatüübile vajavad kõige tugevamat ehk SPF 50 ja pluss kaitsega tooteid ka lapsed, sest nende nahk on palju õrnem ja päikesele tundlikum kui täiskasvanud inimestel.

Kõrge päikesekaitsega vahendeid vajavad ka pigmendilaikudega inimesed. Bio Balance'i valikus on olemas SPF 50+ päikesekaitsekreem pigmendilaikudega nahale. See on esimene ja ainus päikesekaitsekreem, mis pakub 360-kraadist kaitset nii, et ühtlustab ka nahatooni ja pleegitab naha tumedaid laike. Olenemata nahatüübist sobib Bio Balance'i päikesekaitsega kreem nii päikese käes viibides kui ka igapäevaseks kasutamiseks meigi all. Kreemi koostisosad hoiavad ära fotovananemise ja kaitsevad nahka hüperpigmentatsiooni eest.

II nahatüüp – blondide või punaste juustega sinisilmsed inimesed. Nahk saab küll kergesti päikesepõletuse, kuid päevitub siiski minimaalselt. Selle nahatüübiga inimestele sobivad SPF 30 päikesekaitsetooted.

III nahatüüp – mõnikord võib saada kerge põletuse ja päevitub keskmiselt. Sarnaselt teise nahatüübiga sobivad SPF 30 päikesekaitsetooted.