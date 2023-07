Selle suve diskreetsed, aga pööraselt magusad salanaudingud

Kui soovid, et vibreeriv huulepulk peidaks endas aga veelgi rohkem, leiad kirg.ee minivibraatorite hulgast ka pilkupüüdva Pillow Talki erilise versiooni , mille avatud otsa on disainitud pehme vibraatorkeeleke, mis laseb sul kogeda uutmoodi hellitusi. Samamoodi hellitab vibraator su ilumeelt, sest sisselülitamise nupuks on sel ehtne Swarovski kristall.

66-sentimeetrise keti ripats tundub esmapilgul lihtsalt minimalistlikult ilus pulgake, mida sobib kanda nii särtsaka suvekleidi kui ka formaalse kontoririietusega. Tegelikkuses on kümne sentimeetri pikkusesse ripatsisse peidetud võimas laetav mootor, mis pakub kaheksa vibratsioonirežiimiga naudinguid just seal, kus kee kaelast võtad. See avalik saladus laseb sul end järjest nautida lausa kolm tundi, enne kui uuesti laadimist vajab.

Vahel võivad kõige paremini peidetud asjad olla ka otse silme all. Tuhandete naiste lemmikvibraatoribränd Le Wand on selle mõtte austaja ja saadik. Diskreetne, ilusa disaini ja uskumatult võimsa mootoriga minivibraatorit saad kanda tõesti seal, kus keegi seda otsida ei oska – kaelas!

Aita ise kirel süttida

Kas oled kellegagi kohtudes tundnud, et seda inimest tahaks lihtsalt sisse hingata? Tema kehalõhn on ligitõmbav ja tundub nii õige. Selle fenomeni taga on feromoonid: bioaktiivsed ained, mille on loodus loonud, et leida ja ligi meelitada just seda õiget partnerit.

Kui soovid aga loodusele pisut kaasa aidata, saad end värskendada spetsiaalsete lõhnadega, kuhu on feromoone lisatud. Kui tahad aga lõhnata oma lemmikparfüümi järele ja siiski olla ekstra ligitõmbav, sobib sulle lõhnatu feromoonisprei, mida saad mugavalt kasutada koos oma lemmiklõhnaga.

Et aga ka voodimängudele vürtsi lisada, on feromoone lisatud ka libestitesse, mis aitavad kirelõõmal veelgi võimsamalt lõkkele lüüa ja lasevad kogeda uusi naudingusügavusi. Siinkohal ära unusta ka tavapärast libestit, sest see väike asi muudab kõik mängud, olgu üksi, lelu või paarilisega, palju huvitavamaks ja nauditavamaks.

Väike nipp: kui soovid vees vallatleda, kasuta silikooni baasil libesteid – need ei „kulu maha“, samas sobivad suurepäraselt ka klaasist leludega mängimiseks. Muude seksmänguasjadega kasuta vee baasil või hübriidlibesteid.

Kuupuhastus pole enam mure

See on kui rusikareegel, et meelas nädalalõpp kallimaga looduskaunis kohas või sõprade korraldatud tünnisaunaõhtu toimub ikka siis, kui sul on päevad. Pidev mässamise hügieenitarvikutega ja mure, kuhu vabas looduses oma kasutatud side panna saab lahendatud näiteks legendaarse brändi Satisfyer menstruaalanumatega.

Igas komplektis on kaks intiimanumat, mida saad kasutada tõesti aastaid ja seeläbi hoida kokku mitte ainult märkimisväärse summa raha, vaid säästa ka loodust, jättes ostmata sadu ühekordseid hügieenitooteid aastas. Kvaliteetse tootja loodud anumad on kehasõbralikud ja neid leiab kirg.ee e-poest mitme kuju ja värviga.

Kui sul on aga päevade ajal soov olla vahekorras ja samal ajal määrdunud riiete-linade pärast mitte muretseda, proovi uusi pehmeid tampoone. Need on nöörita tampoonid, mis sobituvad imeliselt su kehaga ega lase verel välja imbuda, samal ajal, kui partner tänu tampooni ülipehmele tekstuurile ja paindumisele seda su sees ei tunnegi. Ära muretse, ka pärast vahekorda on tampooni tänu selle läbimõeldud kujule lihtne kätte saada. Hea imavus teeb pehmest tampoonist mugava kaaslase ka sauna, spaasse ja mereranda.

