FOTOD | Pharrell Williamsi esimene kollektsioon Louis Vuittoni meestemoe loovjuhina. Kriitikutel jagub nii kiitust kui laitust

Louis Vuittoni seekordne moeetendus toimub Pariisi vanimal sillal Pont Neuf. Külalised pandi Orsay muuseumi juurest paadile ning sõidutati mööda Seine’i jõge etenduse toimumispaika. Spektaaklit saab nimetada ka omamoodi testiks, et kas inimene, kes on edukas mõnel muul loovalal, on pädev ka suur moemärki juhtima. Nii mõnegi kriitiku sõnul on see nii ja naa.