Stiiliikoon Jane Birkin suri 76aastasena

Svingivatest 1960ndatest ei saa rääkida ilma moeikoon Jane Birkinita. Näitleja, modell, laulja ja laulukirjutaja oli tuntud oma andekuse ning stiili poolest. Tema elulookirjeldusest veelgi muljet avaldavam on see, et Birkini elustiil oli boheemlaslikult vaba ja samal ajal äärmiselt šikk. Vaatame tema elule tagasi.