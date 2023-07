Sinine Nool

Jaa, ma saan väga hästi aru, et tegemist on autoga – esemega, mille hingeks on mootoripõrin. Kuid see põristaja on olnud minu truu sõber viimased kaksteist aastat. Päästnud mind ebameeldivast, kandnud eemale südamevalust, toonud lähemale kodule, päikesele, lahtilaskmisele. Viinud mind Pärnusse ja Haapsallu, kui tarvis suve kõige kuumemal päeval vee karastavasse embusse hüpata.