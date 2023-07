Järgmine samm töökultuuris ehk kuidas reisida ja töötada samal ajal? 

Programmis osalemine kinnitas Hannale veelgi, et ta on inimene, kes hindab kõrgelt tööalast keskkonnavahetust ja tööandja reaalset valmisolekut selleks. „Work Abroad on minu jaoks kindlasti üks hinnatumaid hüvesid Luminori puhul ja teadmine, et tööandja sellisel näol paindlikkust mitte ainult ei võimalda, vaid ka aktiivselt kasutama julgustab, rõõmustab mind väga,“ sõnab ta.

Tööülesannete koha pealt ei tundnud ta, et teises riigis viibimine oleks seadnud piiranguid või raskendanud erinevate tegevuste elluviimist. „Turundusvaldkonnas käib nii projektide ettevalmistus kui ka teostus suuresti erinevates digikeskkondades, mistõttu on töötamine paindlik,“ ütleb Hanna. Ta lisab, et tehnilises mõttes pole vahet, kus oma arvuti avada, senikaua, kui on olemas internetiühendus ja saab oma kolleegidega suhelda.

Turunduse projektijuht Hanna on töötanud Luminoris vaid poolteist aastat, kuid selle aja jooksul jõudnud Work Abroadi raames välismaal käia juba kolm korda. Kõigil kordadel on ta viibinud Rootsis maalilises külakeses nimega Finspang. „Kuna mu elukaaslane töötab seal, oli see programm minu jaoks ideaalne võimalus ehitada vajaminev sild töö ja isikliku elu vahele,“ selgitab ta, miks otsustas valida just Rootsis töötamise.

Avalike suhete projektijuht Gerda kasutas Work Abroadi raames võimalust sõita kevadisse Barcelonasse. Gerda reisis koos elukaaslasega ja Barcelonaga oldi juba varasemast tuttavad. „Kuna tegu on meie ühe lemmiklinnaga, teadsime, et soovime millalgi siia koos tagasi tulla,“ räägib ta, kuidas sündis otsus kolida mõneks ajaks tuntud Hispaania linna.

Milline nägi välja tavaline tööpäev Barcelonas olles? „Kuna Eestiga on ajavahe üks tund, algasid tööpäevad seal kell kaheksa hommikul – enne seda jõudsin teha kerge trenni ja kiire hommikusöögi,“ räägib Gerda. Lõunat käidi alati nautimas mõnes lähedal asuvas kohvikus. „Barcelonas on imelised toidukohad ja teadsime, et soovime kohalikku toitu süüa nii palju kui võimalik,“ selgitab naine. Tööpäevad lõppesid Gerdal kohaliku aja järgi kell 16.30 ning siis liiguti edasi linna avastama.

Kuna peamised vaatamisväärsused olid eelmistel reisidel juba nähtud, siis lisaks linnas liikumisele leiti vaba aja veetmiseks ka põnevaid alternatiive. „Kuna oleme elukaaslasega keskmisest aktiivsemad ja paigal väga ei püsi, käisime vabadel päevadel rongiga linnast väljas matkamas ning tutvusime erinevate looduskaunite kohtadega,“ lausub Gerda. Barcelona ümberkaudne piirkond on tema arvates ideaalne, et ringi rännata ja elu nautida.

Gerda tunnistab, et kuna Eestis möödub kevad veel siiski suures osas talvistes oludes, kulgeb kogu elugi mõnevõrra uniselt ja melanhoolsetes toonides. Hispaanias on olukord aga vastupidine. „Mulle tundub, et hispaanlased pakatavad elurõõmust ja energiast aasta läbi ning see laeb ka endal mõnusalt patareid täis,“ jagab ta oma kogemust.

Luminor Eesti kliendikäitumise ekspert Marii käis programmi raames samuti Hispaanias, kuid oli rohkem lõuna pool. „Valik oli Hispaania ja Itaalia vahel, kuid lõpuks otsustasime Lõuna-Hispaania, täpsemalt Valencia ning Alicante kasuks,“ räägib Marii, kes reisis koos kahe sõbrannaga. Hispaanias veetis ta kokku kaks kuud, mida ilmestasid tema jaoks kiired tööpäevad ning produktiivne ajakasutus. „Üllatav oli see, kui efektiivselt sai tööd tehtud. Alguses mõtlesin ikka, et kuidas suudan sundida end uues keskkonnas tööle keskenduma, kui tahaks ringi seigelda, aga tegelikkuses olid seal olles mul ühed kiiremad tööpäevad,“ kirjeldab Marii töist, kuid põnevat reisielamust. Uute harjumustena lisandusid tema päevakavasse hommikused ujumised ja õhtuti pärast tööd väljas tapas’te nautimine.

Ta räägib, et kuigi tihedate tööpäevade varjus tundus aeg justkui lendavat, oli tema töö ja vaba aja tasakaal igati paigas. „Usun, et tegelikult tulebki tegutsedes energiat juurde. Nägin, et Eestis elades on mingi mugavus sisse tulnud ja elurütm on palju aeglasem, seega selline mugavustsoonist välja astumine oli põnev ja arendav kogemus,“ selgitab Marii. Ta rõhutab, et välismaal töötamine aitas ka just vaimset tervist turgutada. „Lõppude lõpuks teeb õnnelik inimene kõike paremini, sealhulgas tööd,“ lausub ta.