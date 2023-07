Maailmakuulsa käekoti Hermès Birkini sünnilugu: lauljatar Jane Birkin kritseldas oma unistuste ridiküli oksekotile

Naine lausus 2012. aastal Hermèsi sügisesel moesõul Vogue’i ajakirjanikule, et kui ta Ameerikasse esinema läheb, reageeritakse ta nimele tihti „Birkin? Nagu see kott?“, mille peale vastab naine alati: „Jah, ja see kott nüüd laulab teile.“