JÄRJEJUTT | XI osa: pakkisime oma elu Prantsusmaal kokku ja jätsime Provence’i päikese selja taha

Üks kindel asi, mida lootsime selle aasta jooksul saavutada, oli prantsuse keele selgeks õppimine. Lootsin optimistlikult, et nii mitu kuud praktikat päädib sellega, et saan lõpuks ometi öelda: „Räägin vabalt prantsuse keelt.“ Päris nii aga ei läinud. Kuigi, kuna mitte keegi – ei politseinikud, arstid, õpetajad ega apteekrid – ei rääkinud pea sõnakestki inglise keelt, saime praktikat küll korralikult. Kindlasti arenesime palju, aga soravast jutust on asi kaugel. Vahel kohtasin ikka mõnda kohalikku prantslast, kelle jutust ei saanud mitte midagi aru, mõnikord soperdasin nii, et olin ise ka üllatanud.