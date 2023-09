Kas suveseiklus jääb kestma?

Millal siis üldse suhteid luua kui mitte suvel? Veel loogilisem vastus oleks, et kevadel, sest loodus on paariliste kokkusaamiseks loonud just selle aastaaja. Suve jooksul saavad järglasi enamik elusolendeid ning aega jääb veel ülegi, et pojad soojal ajal üles kasvatada. Kuna aga naine kannab last üheksa kuud, näib, et inimeste jaoks on parim aeg viljastumiseks just suvel – siis sünnib järglane järgmisel kevadel.