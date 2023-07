6 vajalikku keratiiniga juuksehooldustoodet!

Lõpuks võtsin ette sammud, et oma juuksed taas ilusaks saada, ja jõudsin seda teemat uurides keratiini juurde. Keratiin on juuksekiudude üks põhilisemaid ehitusplokke, moodustades kiulise kihi, mis täidab juuksenaha ja annab juustele stabiilsuse ning paindlikkuse. Teisisõnu sõltub keratiini loodavast juukse kiukihist see, kui tugevad, terved ja elastsed on juuksed.

Kui juustes pole keratiini piisavalt, on ka kiukiht habras ning seetõttu kipuvadki nad kiiremini murduma ja juukseotsad lõhenema. Keratiini omandab inimene täisväärtuslikust toidust, kuid kaubanduses on valikus ka mitmesuguseid tooteid, mis aitavad keha keratiinitaset tõsta või ka juustele vajaliku „keratiinisüsti“ anda. Lihtsaim viis on juuste puhul kasutada keratiiniga rikastatud tooteid: šampooni, juukseõli ja sügavniisutavaid palsameid , pähe jäetavaid spreisid ja maske.

Ah jaa – oluline on teada, miks või kuidas keratiin juustest kaob, sest oma käitumisega saab nii mõndagi ära teha. Keratiin on küll vees lahustumatu ja suhteliselt vastupidav välismõjudele, kuid keratiini kahjustavad kuum- ning keemilised töötlused, nagu värvimine, blondeerimine jms. Eriti kui nimetatud tegevusi tehakse juustega sageli. Ilmselt, kui oled üks neist, kes oma juukseid tihedalt värvib, näiteks blondeerib, mõistad, mida mõtlen, kui ütlen, et kui juustes on vähe keratiini, muutuvad nad kuivaks, hapraks, karedaks ja elutuks. Võrdluseks juuksed, mis on säravad, terved ja tugevad ehk milles on piisavalt keratiini.

Tulles tagasi keratiinihoolduse juurde, siis lihtsaim viis oma juukseid keratiiniga poputada on kasutada keratiini sisaldavaid juuksehooldustooteid. Keratiini suur pluss on ka see, et seesuguseid tooteid saab kasutada nii pikkadele kui ka lühikestele juustele, nii loomulikult pulksirgete kui ka laineliste ja vägevalt lokkis juuste puhul.