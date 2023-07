Hiljuti tehtud mittetulundusühingu Family Travel Association uuringust selgus, et kuigi pered soovivad reisida – 85% lapsevanematest ütles, et nad reisivad järgmisel aastal väga tõenäoliselt koos oma lastega, 2019. aastal oli samale küsimusele vastanute protsent 70 – on eelarvemured väga aktuaalsed. „Taskukohasus on alati olnud perede jaoks väljakutse nr 1,“ ütleb ühingu teadusdirektor Peter Bopp ja lisas, et pandeemia mõju ja inflatsioon on seda muret suurendanud.