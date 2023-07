Maailmakuulsad plätud, mida armastavad nii eestlased, maailmakuulsad staarid kui ka Barbie isiklikult

Mugavaid madalaid sandaale soovitavad ka pediaatrid. Need pole küll nii glamuursed kui Barbie kuulsad stiletod, aga neist saavad filmis Barbie päästjad, kui ta nukujalad on inimjalgade kuju võtnud.

Aastatega on Birkenstocki Arizona plätud muutunud garderoobi baastootest moekaks jalanõuks. Ei ole mingi uudis, et mitmed kuulsused, sealhulgas Kendall Jenner ja Zoë Kravitz, on Birkenstocki usku.

Ka luksuskaubamajad on Birkenstockiga koostööd teinud, nende seas nii Dior kui ka Valentino. Tegemist on ühe armastatud ja mugava jalanõuga, mis on nüüdsest ka Barbie lemmik.

Plätude pluss on see, et neid on saadaval erinevates värvitoonides ja materjalides. Need on juba mitmeid aastaid vallutanud ka moelembeliste eestlaste südameid ning varbaotsi.

