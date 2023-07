On kindel põhjus, miks Barbie ja Ken pole mitte kunagi ei abiellunud ega lapsi saanud

Barbie loojal Ruth Handleril oli sarnane visioon, kui ta mänguasjatootjale Mattelile oma nukku esitles. On mitmeid teooriaid, mis võis Ruthi Barbiet looma ajendada, ent ta ise on öelnud, et teda inspireeris see, kuidas ta tütar Barbara ja tema sõbrad pabernukkudega mängisid. Nad väljendasid mängu kaudu oma lootuseid ja unistusi.