Praeguse hooaja kõige popimad tossud on paljude ammused jalgpallist inspireeritud lemmikud

Tänapäeval seostatakse neid Adidase jalanõusid ennekõike moeteadlikkusega. Näiteks supermodell Emily Ratajkowski on suur Samba mudeli fänn. Kaia Gerber lisab oma prantslaslikule stiilile just need jalavarjud. Samuti on Adidase tosse nähtud supermodellidest õdede Bella ja Gigi Hadidi jalas. Esimene on samuti Samba usku, teine on aga valinud Hera mudeli, mis sobitub samuti suviste rõivakomplektidega imehästi.

Ühiselt on töötatud ka Londonis resideeruva disaineri Grace Wales Bonneriga, kes ammutas inspiratsiooni briti-jamaika kommuunist 70ndate Londonis ja varajaste 80ndate dancehall’i muusikast. Bonner on öelnud ajakirjale Vogue, et Samba tossudel on ennekõike jalgpalli päritolu ning need on jõudnud mitmete kuulsuste garderoobi. Nii tundus talle loomulik need ka enda kollektsiooni lisada.