KUULA | Juuksur German Pinelis: moes on soojad toonid. Enam ei trendi äärmused nagu juuste halliks värvimine

Aastate pärast alustati üheskoos teiste koolitamist ning peagi otsustati avada oma salong. See kõik sattus koroona-ajale. Mees nendib, et see oli raske aeg, ent lisab siis lõbustatult, et see neid ei murdnud, kuna Eesti rahvas tahtis ka kriisi ajal hea välja näha ning oma meestest ja naistest salongi puhkama tulla.