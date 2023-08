Hüvasti, telefonisõltuvus! Neli lugemissoovitust, mis haaravad sind täielikult endasse!

Samuti võib kvaliteetseid nišiajakirju lugedes kindel olla, et info, mida sealt ammutad, on tõene, sest autoriteks on tihti valdkonna spetsialistid üle maailma. Ja kui tahad moe- ning sisustusmaailma tegemistega kursis püsida, siis välismaistest ajakirjadest leiad uue hooaja ülevaate enne, kui trendid massidesse jõuavad.

Veel tasub nutitelefoni kätte võttes mõelda sellele, et ajakirjades on asjatundlikult kureeritud artiklite kogu, mis käsitlevad konkreetset teemat. Selline läbimõeldud lähenemine sisule tagab, et igal lehel on väärtust, pakkudes valikut, mis on kooskõlas sinu huvide ja kirgedega. Seevastu võib nutitelefonide näiliselt lõputu sisu tekitada ülekoormatud tunde, mis muudab kvaliteetse ja asjakohase materjali leidmise keeruliseks. Lisaks on nutifonis palju segajaid, mis tihti märkamatult meid algselt otsitud teemast hoopis mujale viivad.

Muidugi ei saa mainimata jätta ka seda, et ajakiri on nii võrkkiiges mõnulemiseks kui ka rannas peesitamiseks palju parem kaaslane kui telefon. Esiteks aitab mobiili puudumine meil hetki ja keskkonda palju rohkem nautida ning teiseks ei juhtu ajakirjaga midagi, kui see maha kukub või kui leheküljed veidi niiskeks lähevad.

Siin on neli ajakirja, mida sel suvel varjulises nurgakeses, päikeselisel rannal või basseini ääres lugeda:

Elustiiliajakiri Positive News aitab lahendada kahte probleemi korraga. Esiteks: ära alusta päeva sotsiaalmeedia ja uudiste skrollimisega. Teiseks: uudised on ainult negatiivsed ja tekitavad ärevust. Selle asemel võid hommikukohvi ja -tee kõrvale või hoopis enne magamaminekut sirvida ajakirja Positive News, mis räägib headest arengutest ja sündmustest maailmas.