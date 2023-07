Narkopeol osalenu: pidu tundus lõputuna. Imestasin, et kuidas seltskond purju ei jää ja miks kõik pidevalt tualeti vahet käivad

Samamoodi otsivad võimalusi reaalsusest põgeneda ka 42aastane Katrin* ja tema 43aastane elukaaslane, kes tarvitavad samuti mõnikord kokaiini. “Eelmise kuu jooksul tegime paar korda kindlasti, see mõjub totaalse juhtme väljatõmbamisena. Pärast seda on elule kui restart tehtud,” kirjeldab naine. Paar elab koos, mõlemal on eelmistest suhetest lapsed, kes ei ela praegu nendega. Neil on ühine edukalt toimiv väikeettevõte.