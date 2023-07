INTIIMNE KAADER | Erootikapoe Ulakas Kaunitar omanik Kirki Kubri: ka mehi tuleb kiita nii nende kehaosade kui ka soorituse eest

„Idee asutada vallatu nimega sekspood sai alguse ühest ammusest Londoni reisist. Eestis oli tollal erootikakauplusi küll, kuid need asusid enamasti kuskil keldrites ning naisena sinna väga ei kippunud. Inglismaal see-eest olid sellised poed täiesti normaalne nähtus. Mäletan, kuidas ütlesin nördimusega sõbrannadele, et nii nõme, kuidas eesti naised sellest kõigest ilma jäävad. Seepeale viskas üks neist nalja, et tee siis ise selline koht! Edasi läks kõik uskumatult kiiresti. Poole aasta pärast avas Ulakas Kaunitar uksed ning nüüd tähistame juba 12. tegutsemisaastat.