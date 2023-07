KAANELUGU | Victoria kentsakast vahejuhtumist: ta lendas Stefanile minu kõrval kaela ja kukkus põski musitama

„No tere!“ hõikab lõbus naisterahvas kõrvallauast, kui Stefani ja Victoriaga veel enne tähtsat päeva intervjuulõunaks restoranis istet võtame. Jõuan juba omaette mõelda, et küllap mõni muusiku andunud austaja, ent kohemaid muutub kõnetaja ilme kohkunuks ja ta teatab: „Oi, ma ajasin sind Maxiga segi! Sa vist ei ole Max?“ Stefan ei lase piinlikkustundel võimust võtta. Lisaks lõbusale ei-vastusele lausub ta kelmikalt: „Tundub, et ka Max on üks väga ilus mees, jah?“ Mispeale kihistame kõik naerda.