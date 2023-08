Muusik Eeva Talsi keerulisest ajast: olin üleval päevi, öid, see oli õudne. Psühhiaater küsis, et kuidas sa üldse elus oled?

Kesksuvi, keskpäev. Teel Eeva juurde Tartusse lendavad autoakna tagant läbi rohmakalt käristatud rünkpilved, roheliselt kollasele ülemineku eas viljapõllud ja reklaamplakat plokk-kirjas teavitusega MUDAJOOKS.

Talside juures, ühes Karlova ilusaimas puumajas on helge, valge ja värviline. Eeva abikaasa ja bändikaaslane Villu (34) asutab end pere noorima liikme, 7. juunil sündinud pojakese Johannesega jalutuskäigule, nelja-aastane tütar Lilli on koos hoidjaga avastamas Ahhaa-teaduskeskust. Eeva kerib end tillukesel klaasitud verandal mõnusasti rätsepaistesse. Nägu on klaar ja sõnad niisamuti.