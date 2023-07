VIDEO | Jennifer Lopez on latte meigitrendiga kaasa läinud. Loe lähemalt, mida see endast kujutab!

Selle meigi puhul keskendutakse ainult pruunidele ja beežidele alatoonidele. Tugevaid jooni vältides sobib see kandmiseks ka suvel ning töötab iga nahatooniga. Oluline on jälgida ainult värvitoone – kui nahatoon on tumedam, tuleks kasutada ka vastavat paletti.



Et paremini trendist aru saada, vaata Phillipsi hiljutist õppevideot, kuidas endale latte-meiki teha!