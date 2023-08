Kümme põhjust, miks ilukliinikus merevaikhappesüste teha

„Redermalisatsioon on Confido esteetikakliiniku üks populaarsemaid protseduure ja tõeline komplimentide koguja, mida julgen soovitada nii nahaprobleemidega kui ka terve nahaga inimestele,“ märgib Confido esteetilise meditsiini õde Elli-Maria Mäesalu. „Olen protseduuri ka enda nahal proovinud ja see on kindlasti hea investeering naha tervise heaks. Hüaluroonhappe ja merevaikhappe kooslus on lausa imeline: hüaluroonhape on meie naha ülim niisutaja ja merevaikhape omakorda on tugev antioksüdant.“ Hüaluroonhapet saame naha dermisesse kahel viisil: kui meie fibroblastid seda toodavad või kui me seda sinna süstime. „Kreemid paraku nii sügavale ei jõua, sest hüaluroonhappe suur molekul jääb kreemitades naha pinnale,“ nendib Mäesalu. Antioksüdandid aitavad eemaldada vabu radikaale, mis lõhuvad meie tervet kude (sh kollageeni) ja võitlevad põletikuga. See tähendab, et redermalisatsioon sobib hästi ka keerulise loomuga hüperpigmentatsiooni melasma korral. Melasma on põletikulise ja hormonaalse loomusega, mis võib muutuda ja minna hullemaks päikese ning kuumuse mõjul. Melasma korral ei saa läheneda pelgalt ühe raviviisiga, vaid reguleerima peab kogu elustiili. Elli-Maria Mäesalu soovitab korralikku päikesekaitset, sobivusel laser- ja valgustehnoloogiaid ning naha turgutamist redermalisatsiooniga.“