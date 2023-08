Jüri Nael: armastust praegu ei ole. Käin ringi suurte silmade ja avatud südamega

See on sümboolne: kui Jüri kolm aastat tagasi tegi EMTA kaasaegsete etenduskunstide magistrantuuri tudengitega 99tunnise kestvuslavastuse, oli siduvaks signatuurpalaks Soul II Souli pala „Keep on Movin’“. Hüpnotiseerivalt tiksuv rütm, noorte kehade lugematu arv kordi sooritatud liikumisjoonis, edasi-tagasi sammumised blackbox’i ahtal pinnal, puusavõnked ja järsud pöörded.