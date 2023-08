FOTOD | Modell Hailey Bieber on leidnud ideaalse üheksakümnendatest pärineva vintage suvekleidi

See pole ainus heledates toonides vintage kleit, mida Bieber eelmisel nädalal kandis. Hiljuti nähti teda ka John Galliano minikleidis. Ka siis oli naine jalga pannud Femme sandaalid – tundub, et tal on neid suurem kollektsioon. Ridiküliks oli Bieber valinud aga Bottega Veneta koti nimega Jodie.

Vaadates Hailey hiljutist sümpaatiat vintage kollektsioonide vastu, saab öelda, et liibuv kleit on taaskord võimutsemas. Vahet ei ole, kas panna selle juurde tossud või kontsakingad. Igatahes on see suvise garderoobi asendamatu ese.