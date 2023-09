Andunud antropoloog

„Taavi-poiss, sina siis siin!“ hõikab üks vanem härra joviaalselt teleekraanil. Teine lõbus sell kõrvalt vaatab enda suu ette asetatud punast mikrofoni üpris kummastaval pilgul ja küsib siis ärksalt: „Mis nui see on? Pean lammutama või?“ Eetris on järjekordne „Läbi suve Taaviga“, kus saatejuht Libe kohtub igal nädalal värvikate kujudega Eestimaa eri paigus. Küll on ta külla kutsutud selleks, et selgitada välja, miks ometi ei ole Jõgeva valla suvekeskuses poodi; siis jällegi lahendama naabrite riidu, kus ülbe üleaedne julges abipaluja kaasat tema äraolekul lõbunaiseks kutsuda. Eestlaste murekoormat ei käi ta kergendamas ainult kolmel kuul aastas. Nimi küll teine – „Märgatud Eestis“ –, ent nagu saatekirjeldus lubab, sukeldutakse Eesti elu ilu ja valu keskele sealgi.