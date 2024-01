Süümepiinad nädalase töölt eemal viibimise pärast: kardan, et mind ei võeta enam tõsiselt

Õel hääl tekitab süümepiinu, et kas ta tõesti kavatseb töölt olla terve nädala? Miks ta arvab, et tal selleks üldse õigus on? Automaatselt hakkab Kristin korrutama, et ta pole perekonda seitse aastat näinud ning läheb vanaema hauale, mitte lõbutsema. Sellisele argumendile ju keegi vastu ei vaidleks. Huvitav on see, et miks naine üldse arvab, et peab oma puhkuse sisu kellelegi selgitama või põhjendama? „Mul on vaja, et mu töökaaslased ei arvaks, et olen niisama Arkansases mingit lõbusõitu tegemas.“