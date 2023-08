Taliban andis käsu sulgeda Afganistani ilusalongid. Paljud töötajad on üksikemad, kelle jaoks oli see ainus viis raha teenida

Ilusalongid muutusid konservatiivses Afganistanis populaarseks pärast eelmise Talibani režiimi kukutamist 2001. aastal. Pärast seda, kui naised olid viis aastat suurema osa oma ajast pidanud veetma kodudes, kogunesid nad ilusalongidesse, et saada massaaži, lasta teha endale maniküüri, külastada juuksurit ja kosmeetikut. Riigis oli umbes 12 000 ilusalongi, neist ligi 3000 pealinnas. Yalda (artiklis nimetatakse kõiki naisi ainult eesnimega, et kaitsta nende turvalisust) on pidanud enda salongi Kabuli kirdeosas alates 2005. aastast, laiendades järk-järgult oma tegevust.