Kes korralage, see arulage?

Vaata, milline on inimese kodu või kirjutuslaud, ja saad teada, kui täpne ja organiseeritud on ta oma ülejäänud elus. Arvamus, mis on visa taanduma. Kuidas siis ikkagi on: kas segamini tuba peegeldab sisemist kaost ja kas puhtusejünger on tingimata parandamatu pedant ja perfektsionist?