Ootamatu! Seda sa „Barbie“ filmi kohta küllap ei teadnud

Meest on põgusalt ekraanil näha kahel korral. Filmi esimeses pooles on ta Duolingo abil hispaania keelt õppimas ning lõpuosas on ta koos abikaasa, lapse ja Barbiega autos, kui viimane on teel esimest korda günekoloogi juurde. Stseeni on mänguliselt sisse pikitud lause „si se puede“, mis tähendab hispaania keeles „sa saad hakkama“. See fraas pärineb 2002. aastast, kui Ferrera mängis Disney Channeli originaalfilmis „Gotta Kick It Up!“. Filmis kasutab näitlejatar seda lauset, et ergutada võistluste eel ladina juurtega tantsumeeskonda.