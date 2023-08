Ohooo! Kas Meghan Markle on Instagramis tagasi?

42aastane Markle olevat kasutajanime @meghan endale võtnud juba aastal 2022. See selgub tema podcast'ist „Archetypes“. Ta olevat ka kõmuajakirjandusele öelnud, et konto on lihtsalt ootel.

Tegelikkuses ei ole kindel, kas @meghan on päriselt Meghan Markle’i konto või siis on see kellegi suvalise inimese tüng. Ent kui see vastab tõele, et naine naaseb Instagrami ja taaselustab ka oma blogi Tig, nagu räägitakse, siis millest ta postitab? Koduseid pilte endast ja Harryst? Jagab ilunippe? Eks see kõik selgub, kui spekulatsioonid peaksid tõeseks osutuma.