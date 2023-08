KUULA | Mis on TikToki trend skin cycling ehk neljale päevale jaotuv tsükliline näohooldus?

Õhtu on ka retinoidide kasutamise aeg. Kui oled mõelnud, kas võid oma nahal kasutada nii happeid kui ka retinooli, siis on vastus jaatav. Tänu skin cycling’i hooldusele, mis eeldab individuaalsete aktiivainete kasutamist eri päevadel, mitte samal ajal. Retinool toimib äärmiselt tõhusalt seerumi kujul, millel on kontsentreeritum koostis, nii et võid julgelt oma näole kanda 2–3 tilka toodet. Puhast retinooli ehk A-vitamiini derivaati saab L’Oreal Paris Revitalift Laser Retinoli seerumist, mis vähendab isegi sügavaid kortse, pinguldab nahka ja imendub hetkega.

Alusta tsüklilist nahahooldusrutiini sellega, et teed kindlaks oma naha seisundi. Kui sa pole seni kasutanud happeid ega retinooli, ei tähenda see, et peaksid neist mööda vaatama. Kaasa oma skin cycling’i rutiini tooted, millel on väike või keskmine aktiivainete kontsentratsioon, ja suurenda järk-järgult naha taluvust. Samuti on oluline meeles pidada, et koorivaid tooteid tuleks kasutada ainult õhtul. Soovitame lisada rutiini ka rahustavaid ja naha tasakaalu taastavaid koostisosi, nagu näiteks niatsinamiid. Üks selline kombinatsioon on näiteks Garnier Pure Active’i musta värvi seerum , millel tänu 4% niatsinamiidikompleksile, AHA- ja BHA-hapetele on kergelt kooriv toime ja mis vähendab naha ebatäiuslikkust, mida esineb vanusest olenemata.

Retinool, C-vitamiin, AHA- ja BHA-happed, niatsinamiid... Meie vannitoariiuleid on hakanud vallutama paljud aktiivained, mida sisaldavad kreemid, seerumid ja muud nahahooldustooted. Mida teha, kui seisad poes riiuli ees sooviga osta uusi tooteid, ent tegelikult ei tea, mida su nahk päriselt vajab? Kuidas kombineerida aktiivaineid, kui see tundub liiga keeruline? Otse TikTokist tuleb appi uus trend, mis on vallutanud peale ekspertide ka tavatarbija südame. Skin cycling annab palju kõneainet, sest see on uus nahahooldusrutiin, mis võib jääda paljude lemmikuks kauemaks kui ainult üheks hooajaks.

Kolmas ja neljas õhtu pühenda naha kaitsebarjääri taastamisele. Öise une ajal on naha regeneratiivsed protsessid kõige intensiivsemad, seega kasuta kindlasti öökreemi. Olenevalt nahatüübist võib see olla kergema või rasvasema koostisega. Öökreemi valides tutvu koostisosadega toote etiketil ja veendu, et see sisaldaks keramiide või hüaluroonhapet nagu Mixa Hyalurogel Rich Cream. Ilmselt oled selle koostisosa nime juba rohkem kui korra kuulnud, kuid kas teadsid, et see on naha looduslik komponent, mis suudab imada oma kaalust tuhat korda rohkem vett? Seetõttu toidavad hüaluroonhapet sisaldavad kreemid nahka eriti intensiivselt.

SKIN CYCLING – HOMMIK

Kohe pärast hommikukohvi joomist peaks igaüks olema harjunud kandma iga päev oma nahale SPF 50 päikesekaitsekreemi. See võib olla ka tavaline niisutav ja kortsudevastane kreem, näiteks L’Oreal Paris Revitalift Filler, mis on rikastatud madalmolekulaarse hüaluroonhappega. Samavõrd oluline on antioksüdant, mis kaitseb nahka keskkonna negatiivse mõju eest, nagu õhusaaste või sudu.

Suurepärane valik on ka C-vitamiin, mida saab kasutada iga päev ja mis sobib kõikidele nahatüüpidele. Tänapäeval on saadaval palju nahahooldustooteid, mis sisaldavad eri kontsentratsioonis C-vitamiini. Pea meeles, et selle koostisosa efektiivsus ei olene ainult protsendilisest sisaldusest, vaid eelkõige selle tüübist. Stabiilsed C-vitamiini vormid ei oksüdeeru, mis tähendab, et need toimivad sama tõhusalt kogu kasutusaja vältel, ning selle sisaldusega tooted ei muuda värvi. Kui otsid toodet, milles oleks stabiilne C-vitamiin, võta Garnier Anti Dark Spot C-vitamiini seerum. Nagu nimigi viitab – see vähendab pigmendilaike, helendab ja silub nahka, imendub kiiresti ning sobib ka meigialuskreemiks. Oluline on märkida, et C-vitamiini ja SPF-i samaaegne kasutamine vähendab pigmendilaike, aga ühtlasi ka ennetab nende teket, seega ära unusta kulutada hommikuti natuke aega, et panna näole nii C-vitamiiniga seerumit kui ka päikesekaitsekreemi.

Peale selle, et saad kasutada ja katsetada erinevaid aktiivseid koostisosi, on skin cycling ka paindlik – pidades meeles lihtsaid põhimõtteid saad oma rutiini naha vajaduste järgi muuta ja luua enda jaoks ideaalse koduse nahahooldusrutiini.