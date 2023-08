Rinnapiimast ehteid valmistav eestlanna: mul on palutud lisada ripatsile ka platsentat ja beebi juuksekarvu

Meie laps sündis 2022. aasta juunis, ehkki pidi sündima septembris. Veetsime haiglas 92 päeva. Kuna laps sündis kolm kuud varem, ei saanudki ma teda rinna otsa, vaid tuli kohe hakata piima välja pumpama. Imetamisnõustajad küll käisid, aga nad olid üsna äkilised ja mulle nad ei sobinud. Mõtlesin, et kui haiglast viimaks koju saame, siis kutsume kellegi appi. Meil oli aga nii pikk ja raske tee selja taga. Nii otsustasime, et kuna lapsel on pudelist söömine selge, siis mis me ikka hakkame midagi muutma. Juhtus aga see, et oktoobris, kui olime kodus kaks kuud olnud, tekkis lapsel pudelistreik. Nii kui ta seda nägi, hakkas kisa pihta. Hakkasin sel perioodil Instagramis jälgima üht kontot, mille omanik toitis oma last ainult väljapumbatud rinnapiimaga. Ühtlasi tegi ta rinnapiimast ka ehteid. Eestis sellist asja toona polnud. Mulle tundus see põnev ja mõtlesin, et ehk kunagi proovin. Lapsega oli aga nii palju haiglas käimist, et kohe ma sellega peale ei hakanud. Olin aga juba 2018. aastast alustanud Varesepesaga, mis tegi samas epoksüvaigu tehnikas esemeid. Seega tundus kõik ainult kättevõtmise asi.