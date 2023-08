Väidetavalt pole karjääriredelil rabelemine enam moes. Trendikas on töötada laisal, aga tasuval töökohal

Kommentaarides kirjutatakse, et tegemist on unelmate töökohaga, mida endalegi ihaldatakse. Igatsetakse ametipositsiooni, kus tempo on aeglasem. On ka naljatlejaid, kes ütlevad, et tegid kogemata liiga palju töö ning on nüüd selle töö jaoks ülekvalifitseeritud.

Nii-öelda „laisa tüdruku ametid“ on enamasti administratiivsed ja neid saab teha ka distantsilt. Coach Mhairi Todd selgitab, et termin kätkeb endas töökohta, mille puhul sul puudub vastutus ning tihtipeale ei märgata, kui lõdvemalt võtad.

See termin on väga populaarne Gen Z seas, kes on osa ka töövaba kultuuri liikumisest. Kui eelmised generatsioonid on pidanud tööd esmatähtsaks ja enda väärtuse peamiseks määrajaks, siis see liikumine mässab nende põhimõtete ja kapitalistliku kultuuri vastu.

Ideaalses maailmas võiksid kõik töötada ametipostil, mis pakub neile piisavalt väljakutseid, on rõõmustav, tasuv, heade tingimuste ja kindla tööajaga. Ühtlasi võiks firma oma töötajaid väärtustada. Paraku tundub, et seda väga tihti ei juhtu. Pigem on omavahel seoses pikad töötunnid, hea palk ning paigast ära töö- ja eraelu tasakaal. Samamoodi nagu käivad kokku tavapärased töötunnid, parem töö- ja eraelu tasakaal ning kehvem palk. Nii on arusaadav, et hästi tasustatud „laisa tüdruku töökoht“ tundub hea lahendus.

Coach Todd lisab, et töö sobivus sõltub kindlasti ka sellest, kus sa parasjagu oma eluga oled ning milline on sinu arusaam edust.

Allikas: glamourmagazine.co.uk