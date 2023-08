ARHIIV | Näitlejanna Ita Ever: kui sul on leib laual, tuba soe ja tervis korras, siis pole häda midagi. Siis ära soiu!

Ita on tunnistanud, et tema elus on kõige suuremat rolli mänginud teater. "Ka südame purunemised olen korvanud tööga. Väljaspool lava olen suutnud üles kasvatada ühe lapse, olnud korra seaduslikus abielus, lahutanud ja elanud 40 aastat Gunnar Kilgasega kuni tema lahkumiseni siitilmast."

Milline oli Ita inimesena? "Nooruses olin hurraa-tüdruk, küllap oleksin ka hipi olnud. Armastan õrritavat huumorit ja mõnusat nöökimist. Ja head konjakit, aga see peab olema superhea! Rämedat grimmi pole ma kunagi kartnud. Hiljuti märkasin, et mu nina all on kikilipsukujuline korts. Ma ei põe oma vanust," ütles ta ise.