5 parimat juuksehooldust kuivadele ja kahustele juustele!

Tegu ei ole aga lihtsalt järgmise lilla šampooniga. Lisaks sellele, et šampoon tagab kauni lõpptulemuse, sisaldab see ka hüdrolüüsitud keratiini – olulist alustala juuste terve ja tugevana hoidmisel. Tegu on kiulise valguga, mis sõna otseses mõttes moodustab meie iga juuksekarva. Juukseid kuumtöödeldes või muul moel kahjustades vajavad need kõikvõimalikku abi, et tugevdada oma loomulikku struktuuri. Palju abi on keratiinist ka õhukestel juustel, sest keratiin liidab juuksekiude ja annab tänu sellele kohevust, kirjutab Byrdie . Lisaks turgutab kiharaid ka E-vitamiin, mis tagab läike. Hoides šampooni 1–3 minutit enne loputamist peas, on toode veelgi efektiivsem ja juuksed märksa külmemat tooni.

Kollase või oranži alatooniga juuksed on iga heledapäise naise õudusunenägu. Õnneks võib selle mure ühe lihtsa vahendi abil unustada. HH Simonsen Anti-Yellow' šampoon eemaldab kollaka tooni ja kaitseb värvitud blonde või halle juukseid. Tänu hõbešampoonile püsib värv oluliselt kauem erksana ja juuksed säilitavad oma sära. Teadagi kipub see heledate juuste puhul olema suur murekoht, sest salongvärsket tulemust pole sugugi kerge säilitada.

Seda kõike jätkusuutlikul viisil – vahendid sisaldavad 15–20% vähem vett kui konkureerivate kaubamärkide tooted. See tähendab, et 250 ml HH Simonseni pudel tagab sama palju pesukordi kui muidu 350 ml pudel. See säästab nii vett kui ka vahendite pakkimiseks kuluvat plasti ja paberit. Nõnda hoolitsed juuste eest, aidates samas vähendada ka oma keskkonna jalajälge.

Niisutust vajavad aeg-ajalt kõik juuksetüübid – kuivemad või rasusemad, lokkis või sirged, pikad või lühikesed juuksed. Kui sa tunned, et juuksed on kuiva ja elutu moega, tuleb võtta appi mõni sügavniisutav šampoon ja palsam ning neile elu taas sisse puhuda. HH Simonsen Moisture'i tooted sisaldavad hüdrolüüsitud keratiini, jojoobiõli ning shea-võid, mis jätavad juuksed üliniisutatuks ja pehmeks. Toodete aktiivsed koostisosad vetikatest ja teistest meretaimedest niisutavad juukseid ning peanahka, tugevdades neid ja tagades elastsuse, siidisuse ning kammitavuse. Terveid kiharaid on teatavasti oluliselt lihtsam ka stiliseerida.

Mitmefunktsioonilised tooted on juuksehoolduse tulevik

Ärkad hommikul, juuksed on kahused ja elutud ning kamm ei käi läbi. Tuttav tunne? HH Simonsen Miracle Sprayst on saanud üks brändi hitt-tooteid ja seda põhjusega. Sprei muudab juuksed siidiselt pehmeks ja siledaks, lisades loomulikku läiget, mida me kõik ihkame. Juuksed püsivad elujõulised ja niisutatud, samuti on need kaitstud keskkonnast tingitud kahjustuste ning UV-kiirguse eest.

Ka kasutamine on lihtsamast lihtsam tänu oma mitmefunktsioonilisusele. Kandes vahendit niisketesse juustesse, aitab see parandada kammitavust ja harutada lahti tüütuid pusasid. Kui juuksed on parasjagu kuivad, aitab toode eemaldada kahu ja defineerida lokke või loomulikku juuksetekstuuri. Üks sprei, aga rohkelt võimalusi!

Pilkupüüdva soengu saladus pole enam saladus

Tugevad lokid ei pruugi olla n-ö igaühe tassike teed – vahel sooviks lihtsalt midagi loomulikumat ja igapäevasemat. HH Simonsen ROD VS8 näol on tegu ütlemata unikaalsete ja uuenduslike lokitangidega, aidates saavutada loomulikud lained, mis on pilkupüüdvad nii igapäevaselt lihtsalt tööle rutates kui ka pidulikel sündmustel. Muuseas, just nõnda on saavutatavad ka ihaldatud suvised rannalokid, tuntud ka kui beachy waves. Loomulikult ei tasu unustada kasutada ka HH Simonseni kuumakaitsevahendit, mis hoiab juukseid kuumtöötluse eest.

Need tangid aitavad säästa ka oluliselt soengu tegemisele kuluvat aega. Juuksed tuleb vaid asetada mõneks sekundiks lokiplaatide vahele ja voilà, pehmed ja lopsakad lokid on valmis maailma vallutama. Tänu keraamilisele teflonkattele on garanteeritud ka see, et lokid ei kleepu tangide külge. Loetelu erinevatest omadustest on peaaegu et lõputu: ergonoomiline käepide, kuumakaitsekindad, kuumakaitsega ümbris hoiustamiseks ja kolm meetrit pikk kummikaabel, et lokkide tegemine oleks mugav. HH Simonseni kuumtarvikud kasutavad minimaalselt energiat, olles sõbralikud nii keskkonna kui ka koduse elektriarve vastu.

Lai valik HH Simonseni tooteid on saadaval vaid Macta Beauty ilukaubamajas!