Treener Shalini Mody pika raske perioodi lõppemisest: tabasin end lõpuks mõistmast, et uued algused on võimalikud

Ükskõik kui palju ma ka ei soovinud uue elu algust, et jätta kogu raske aeg seljataha, seda ei juhtunud. Käisin muudkui ringiratast. Kuni saabusid selle suve esimesed soojad ilmad.



Jõudsime kallimaga Tartusse, kui ühtäkki märkasin, kui roheline on kogu mu ümbrus, kui mõnusalt voolav on linna rütm ja kui palju armsaid kohti ma saan taas avastada.