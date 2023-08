Juuksur Karel Oja: ma ei mäleta aega, mil nii suur hulk kliente oleks minu poole pöördunud just selle sooviga

Olgugi et paljusid võib hirmutada suur ja mõneks ajaks pöördumatu muutus (tuka väljakasvatamine nõnda, et seda annaks peita ja ülejäänud juuksemassiga koos töödelda, võtab aega minimaalselt kuus kuud), on sel juuksestiilil ka üks tõeliselt suur eelis. Ilma igasuguste agadeta on tegu suure ja konkreetse soengumuudatusega. Just sellisega, mida vajad siis, kui soovid end uuesti „leiutada“ või oma elu suunda muuta.