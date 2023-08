KOLUMN | Miks peab võileib maksma kaheksa eurot?

Sama lugu on meie armsa suvepealinnaga. Pärnakana saan ma aru, et suur osa Eesti siseturismi elab sõbra diivani ja vanemate kinnisvara peal. Aga kui sul seda parasjagu kusagilt võtta ei ole, meenutavad hotellide tariifid pigem mõne Euroopa suurlinna viietärniseid pesasid kui meie armsat kuurortlinnakest. Ma olen küll eluaeg arvanud, et vinguvad pigem need, kes lühema liisu tõmbasid, ja et karta ei tasu suuri väljaminekuid, sest väikesed sissetulekud on palju hullemad, aga kuskil on siiski piir.