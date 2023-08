LUGEJAKIRI | Aastatetagune armukolmnurk ööklubis Hollywood: sõbranna karjus täiest kõrist ja virutas mulle vastu pead

Mirja seisis närviliselt jalalt jalale tammudes Hollywoodi ööklubi sissekäigu ees trepil ning ootas Kadrit. Nad olid juba ammu tahtnud koos välja lõbutsema minna, aga asjaolu, et Kadri Tartusse oli kolinud, ei teinud seda sugugi kergemaks. Hoopis vastupidi! Täna, lõpuks ometi, oli sõbranna nädalavahetuseks Tallinna tulemas, sest saatis sõnumi, et on teel, ja nad leppisid kokku kohtumise. Nüüd siis Mirja seisiski ja ootas. Kannatlikult. Selles polnud midagi ebatavalist, et Kadri hilines. Ta hilines ju alati. Igale poole. Ja et tal just enne klubisse minekut oli tulnud mõte ühendada lõbu vajalikuga ja minna vanatädi juures läbi. Ausalt ka! Kas ta ei võinud minna sinna homme, enne kui Tartu bussile läheb? Otsivalt vaatas Mirja ringi. Ehk juhtub ime ja Kadri ei jäägi pool tundi hiljaks? Asjatu lootus, vist...