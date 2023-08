Kasher – disainer, kes tõlgib F-PACE’i kõrgmoodi

Erinevad loomingulised tasandid

Kasher on multitalent – lisaks rõivadisainile paeluvad teda sotsiaalmeedia sisuloome, filmikunst, teletöö, lisaks muusika, sekka veel videote loomise värvikirev maailm. „Ma naudin kõike, mida ma teen. Kõik mu kired on justkui omavahel ühendatud, sümbioosis,“ räägib andekas kunstnik ja nendib, et avastas endas loome- ja esinemiskire juba päris väikesena. „Mul on hea meel, et saan nüüd, täiskasvanuna, endiselt tegeleda vaid asjadega, mida ma ise päriselt teha tahan. Elan oma unistuste elu, mis ongi minu jaoks kõige tähtsam,“ nendib disainer.

Ma naudin kõike, mida ma teen. Kõik mu kired on justkui omavahel ühendatud, sümbioosis.

Oma karjääri algusaega meenutades toob Kasher välja esimese tõsisema projekti, milleks oli üllataval kombel koostöö Läti politseiga. „Võitsin võistluse, mille eesmärk oli disainida uued vormid Läti politseile, kõrgmoe võtmes. See oli tõeline väljakutse, sest teadsin, et moe-show saab olema kõikjal pildis. Show toimus Läti kuulsaima monumendi kõrval, kohal oli terve riigi meedia, paljud kuulsused. Olin väga hirmul, sest see oli mu esimene säärane avalik ettevõtmine,“ meenutab mees ja lisab, et vaatamata meeletule pingele õnnestus kõik siiski ideaalselt. „Usun, et see oli ka hea võimalus ametialaselt kasvada – sain palju tagasisidet, õppisin, kuidas asju õigesti teha, kuidas suhelda meediaga ning kuidas toime tulla stressiga. Sain hea esinemiskogemuse, mis praegu mind näiteks ka tele-show’d tehes palju aidanud on. Tean tänu sellele kogemusele, kuidas võidelda oma unistuste ja ideede eest,“ räägib disainer karjääri algusajal saavutatud tähelepanust ja sellega toimetulekust.

Usaldusväärse tiimi tähtsus

Vahel küll mõnda asja muudame, aga pigem mõistame üksteist ka sõnadeta, sest koostööaastatega on tekkinud sama visioon.